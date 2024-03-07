موعد مباراة فيوتشر وزد اليوم بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يحتضن ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم، مباراة قوية تجمع بين فريقي زد ومودرن فيوتشر، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة زد ومودرن فيوتشر في الدوري المصري

تنطلق المباراة التي تجمع بين زد ومودرن فيوتشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة زد ومودرن فيوتشر في الدوري المصري

وتذاع مباراة زد ومودرن فيوتشر، على قناة أون تايم سبورتس 1،

ترتيب زد وفيوتشر في الدوري المصري

يخوض فريق زد مبارا اليوم وهو يتواجد في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، حقق الفريق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراتين.

ويأتي فريق مودرن فيوتشر في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، حقق الفريق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.