تشكيل ليفربول المتوقع أمام سبارتا براج اليوم.. موقف محمد صلاح

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا علي نظيره سبارتا براج التشيكي، مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي، على ملعب "ستاديون ليتنا".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1، ويعلق على المباراة، علي محمد علي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام سبارتا براج

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جوميز، كوانساه، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ماك أليستر، إندو، ماكونيل.

خط الهجوم: إليوت، داروين نونيز، لويس دياز.

ومن المنتظر الا يدفع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالنجم محمد صلاح منذ بداية المباراة، حيث لم يشارك سوي يومين في التدريبات الجماعية ومن الصعب بدايته منذ لانطلاق المباراة.

و تحدث يورجن كلوب عن محمد صلاح، في مؤتمره الصحفي: "محمد صلاح سافر معنا، لقد تدرب لمدة يومين وهو مليء بالطاقة، علينا أن نرى ولكن من الجيد جدًا أن يعود وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

وأضاف: "إنه سعيد جدًا وكان الوضع غير متوقع حيث غاب لفترة طويلة، ولعب مباراة مذهلة أمام برينتفورد ثم خرج، هذا هو الحال".