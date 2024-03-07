موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج اليوم في الدوري الأوروبي

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة قوية ضد نظيره سبارتا براج التشيكي، مساء اليوم الخميس، في منافسات الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي، على ملعب "ستاديون ليتنا".

موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

معلق مباراة ليفربول وسبارتا براج

يعلق على المباراة، علي محمد علي.

في سياق متصل تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن لاعبه المصري محمد صلاح، وعودته لتدريبات الفريق مجددًا بعد غياب للإصابة، متطرقًا لإمكانية استدعائه من قبل منتخب مصر في فترة التوقف الدولي القادمة.

وقال كلوب في مؤتمره الصحفي: "محمد صلاح سافر معنا، لقد تدرب لمدة يومين وهو مليء بالطاقة، علينا أن نرى ولكن من الجيد جدًا أن يعود وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

وأضاف: "إنه سعيد جدًا وكان الوضع غير متوقع حيث غاب لفترة طويلة، ولعب مباراة مذهلة أمام برينتفورد ثم خرج، هذا هو الحال".