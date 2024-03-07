أنصار الله تُحمل أمريكا وبريطانيا تداعيات عسكرتهما بالبحر الأحمر

حمّلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، تداعيات عسكرتهما بالبحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الجماعة أكدت مرارا وتكرارا، أن السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة هي المستهدفة بغرض الضغط على كيان العدو لوقف عدوانه وحصاره على غزة".

وأضاف عبد السلام أنه "كان على أمريكا أن تستجيب لنداء شعوب العالم وتعمل على إرغام إسرائيل بوقف عدوانها، لكنها ذهبت لخيار التصعيد وتوسعة الصراع خلافا لكل ادعاءاتها بعدم توسيع دائرة المواجهة".

وأكد عبد السلام، مجددا، أن "القوات اليمنية لا تستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور"، مشيرا إلى أن "هناك من ينصاع ويتراجع وهناك من يرفض فيتم استهدافه".

وشدد على ضرورة "ألا يقع العالم في تضليل أمريكا وينسى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة إسرائيليا بحق أهالي غزة، وبدعم أمريكي كامل"، مؤكدا أن "العدوان على غزة هو أمريكي بامتياز وما إسرائيل إلا أداة تنفيذية".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأربعاء، أنها استهدفت السفينة الأمريكية "ترو كونفيدنس" في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.