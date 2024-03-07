خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.. تزامنًا مع بداية شهر مارس يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة تفاصيل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للشهر الجاري.

صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس

ومن المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة يوم 15 مارس 2024، حيث حددت وزارة التضامن يوم 15 من كل شهر لبدء صرف معاشات تكافل وكرامة كل شهر.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

الدخول إلى الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

يجب إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

النقر على استعلام، يظهر جميع البيانات المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

اختيار برنامج تكافل وكرامة

إدخال اسم المستخدم رباعي.

تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه المواطن.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق للمعاش.

النقر على أيقونة استعلام، لتظهر جميع البيانات

تكافل وكرامة 2024

جدير بالذكر يتم صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 في شهر مارس بالزيادة والتي تكون بنسبة 15% بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.