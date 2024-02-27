أسباب تمنعك من صرف معاش تكافل وكرامة.. عقب زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، يتقدم الكثير من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة، ولكن يتم رفضهم في بعض الأحيان، مما دفعهم للبحث عن الأسباب التي تمنع الحصول على المعاش.

أسباب تمنعك من صرف معاش تكافل وكرامة

أن يكون مقدم طلب الحصول على المعاش يمتلك أو لديه شراكة في مشروعات خاصة.

امتلاك أرض زراعية تبدأ من نصف فدان.

امتلاك أرض زراعية مستأجرة بداية من فدان أو أكثر.

أن يمتلك المتقدم يملك عقار أو أكثر خلاف بيته الذي يعيش فيه.

تواجد المستفيد بالعمل خارج البلاد وقت الاستعلام.

حصول المتقدم للمعاش من قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة.

في حالة الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

امتلاك محل تجاري أو أكثر.

امتلاك مواشي للتجارة تبدأ من ثلاث رؤوس مواشي أو ما يزيد.

امتلاك جرار زراعى أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكى

من يتلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

أن يكون لدى المتقدم للمعاش اشتراك تأميني يعادل 1600 للأسرة الواحدة المكونة من أربع أفراد.

عمل طالب المعاش بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام.

من يتعذرالاستدلال على أسرته في نطاق الوحدة الاجتماعية.

وزارة التضامن الاجتماعي

جدير بالذكر حددت وزارة التضامن الاجتماعي أن يكون موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 للمواطنين في منتص كل شهر.