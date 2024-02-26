الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024.. يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة استحقاقهم لمعاش تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة بشكل إلكتروني.

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القباج: زيادة الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمليون أسرة خلال 2023

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024.. وشروط الاشتراك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة في يوم 15 من كل شهر، وبناءً عليه يعد سيكون موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس يوم 15 مارس المقبل، بالزيادة الجديدة. 

  رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من هنا 

- يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة، وإدخال اسم المستخدم رباعي.

- تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق للمعاش.

- النقر على أيقونة استعلام، لتظهر جميع البيانات.

طريقة الاستعلام عن شكاوى "تكافل وكرامة"

الدخول إلى بوابة  شكاوى تكافل وكرامة من هنا 

 ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 .

- اختيار استعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بادخال الاسم أو الرقم القومي.

- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

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الجريدة الورقية