ضم فئات جديدة لتكافل وكرامة .. تعرف عليها

ضم فئات جديدة لتكافل وكرامة.. عقب موافقة مجلش الشيوخ خلال الأيام القلية الماضية، على المادة 13 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد.

ونصت المادة 13 كما وافق عليها المجلس، أنه عند الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى للفئات التالية: المريض بمرض مزمن شديد - المسن- المرأة المعيلة- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث- الأيتام- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني- الأنثى غير المتزوجة.

- المرأة غير المعيلة- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل- أسرة المجند- الأسرة مهجورة العائل - الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة- أبناء الرعاية اللاحقة- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

و يمكن للمواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة من المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي "بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة".