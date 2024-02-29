الصرف بالزيادة الجديدة.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة.. يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وشروط التقديم عليه.

- من الممكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي

- اختر الاستعلام عن نتيجتك

- ثم سجل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.

- ثم اضغط على أيقونة استعلام

- ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 سواء سارية أو متجمدة.

زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بداية من شهر مارس، بنسبة 15%، ويتم صرف المعاشات في يوم 15مارس، وهو الموعد الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات تكافل وكرامة.

شروط القبول ببرنامج تكافل وكرامة

واشارت وزارة التضامن على الموقع الرسمي لها إلى شروط القبول ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والمتمثلة فيما يلي:

- عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.

ـ عدم إيجار نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.

ـ عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

-عدم السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).