كيم جونغ يأمر بتكثيف التدريبات الحربية الفعلية

ردا على المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتكثيف "التدريبات الحربية الفعلية العملية"، ردا على المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول.

فيما تفقد كيم منشآت التدريب ووجه المناورات الفعلية للوحدات العسكرية، خلال زيارة لقاعدة تدريب عسكرية، الخميس، في المنطقة الغربية من البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وجاءت الزيارة بعد يومين من بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما السنوية "درع الحرية"، الإثنين، لتعزيز الردع ضد "التهديدات النووية والصاروخية" لكوريا الشمالية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأدانت كوريا الشمالية المناورات المشتركة، محذرة من أن الدولتين ستدفعان "ثمنا غاليا".

كما وجه كيم الجيش بتعزيز التدريبات لتحسين قدراته القتالية لاحتواء الأعداء بـ "قوة هائلة"، وفقا لبيان باللغة الإنجليزية لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

ولطالما انتقدت بيونغ يانغ مثل هذه التدريبات العسكرية المشتركة باعتبارها "تدريبات على غزو"، ولكن سول وواشنطن رفضتا هذه الادعاءات، وأكدتا أن تدريباتهما العسكرية ذات طبيعية دفاعية.