مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 12 آخرين في خان يونس

انتشرت حالة من التوتر داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين منهم حالات خطرة، أثناء توغلهم في مدينة خان يونس في غزة.

وكان جيش الاحتلال، أعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 12 آخرين، بينهم خمسة بحالة خطيرة، نتيجة انفجار عبوّة ناسفة في قواته المتوغلة في مدينة حمد السكنية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان صحفي نقله موقع "تايمز أو إسرائيل:"إن مقاتلا في وحدة "عوكيتس" قتل في معركة جنوب قطاع غزة، وأصيب خلالها 12 آخرون، من بينهم خمسة أصيبوا بجراح خطيرة، في حين أصيب 7 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة".

وأوضح أنه من بين المصابين بحالة خطيرة، هناك ثلاثة مقاتلين في لواء الكوماندوز (لواء عوز - اللواء 86)، بالإضافة إلى مقاتلين اثنين في وحدة "عوكيتس" التي تعتمد في كثير من أنشطتها على الكلاب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن القتيل والمصابين الـ12، سقطوا في انفجار عبوة ناسفة خلال مواجهات مع فصائل المقاومة وعمليات "تأمين" المباني في مدينة حمد السكنية في خان يونس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلا آخر في لواء الكوماندوز أصيب بمعركة أخرى اندلعت مع فصائل المقاومة جنوب قطاع غزة وحالته خطيرة، وإن جميع المصابين نقلوا لاستكمال العلاج في المشافي.

وبالإعلان عن القتيل والمصابين الجدد، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سمحت الرقابة العسكرية بنشر أسمائهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، لتبلغ 587 قتيلا.

ووفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن جيش الاحتلال، فإن 326 جنديا وضابطا يتلقون العلاج حاليا في المشافي، من بينهم 32 بحالة خطيرة و205 بحالة متوسطة الخطورة، و89 بحالة طفيفة.

وتظهر المعطيات على موقع الجيش الإسرائيلي أن حصيلة الجنود الذين أصيبوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بلغت ثلاثة آلاف و53 جنديا وضابطا، من بينهم 481 بحالة خطيرة.

وفي السياق ذاته، أفاد مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، بأنه استقبل 9 مصابين من جرّاء الحرب، خلال آخر 24 ساعة، موضحا أن اثنين منهم قد أُصيبا بجراح خطيرة.

وذكر المستشفى أن 42 مصابا يتلقون العلاج فيه في الوقت الحالي، 9 من بينهم مصابون بجراح خطيرة.

ولفت المستشفى في بيان صحفي إلى أنه استقبل منذ بدء الحرب ألفين و819 مصابا، "بجراح متفاوتة الخطورة".