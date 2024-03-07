ارتفاع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض.

وتنشر بوابة الوفد في السطور التالية متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بالسوق المصري وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري الإلكتروني..

أسعار العملات العربية أما الجنيه اليوم

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 13.077 جنيه للشراء، و13.21 للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 160.79 جنيه للشراء، و161.17 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي لـ 13.46 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع.

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 49.47 جنيه للشراء، و 49.57 جنيه للبيع، بعدما كان قد وصل لـ 30.84 للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه نحو 53.78 جنيه للشراء و 53.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 62.91 جنيه للشراء و 63.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 55.93 جنيه للشراء و 56.07 جنيه للبيع.

وسجل سعر 100 ين ياباني نحو 33.07 جنيه للشراء و 33.15 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليوان الصيني 6.87 جنيه للشراء و 6.88 جنيه للبيع.