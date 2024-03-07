الدكتور على حسن نقيبًا للأطباء البيطريين بالفيوم

أسفرت انتخابات مجلس نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة الفيوم ، التى أجريت تحت اشراف قضائى برئاسة المستشار محمد الروبى رئيس اللجنة العليا للأنتخابات والدكتور أشرف لطفى السيد الممثل القانونى، عن فوز الدكتور على حسن محمد بمنصب نقيب الاطباء البيطريين بالفيوم بعد حصوله على 190 صوتا مقابل حصول منافسه الدكتور اسامة على مخلوف على 90 صوتًا.

وفى عضوية مجلس النقابة فوق السن فازت الدكتورة سوزانا أشرف بعد حصولها على 225 صوتا والدكتور ايمن رشاد بعد حصوله على 205 صوتا.

عضوية تحت السن

كما فاز فى عضوية مجلس النقابة تحت السن الدكتور عمار محمد عمار بعد حصوله على 197 صوتا والدكتور شعبان ابراهيم بعد حصوله على 170 صوتا .

وبلغ عدد اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين الذين ادلوا باصواتهم 289 ناخبا ، وعدد الاصوات الصحيحة 280 صوتا ، بينما بلغت الاصوات الباطلة 9 أصوات .

وتم اجراء الانتخابات بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين بمحافظة الفيوم، وسط اجراءات أمنية مشددة بإشراف مدير امن الفيوم.