اتحاد البنوك: تحرير سعر الصرف قرار جريء والدولار سيتراجع قريبا (فيديو)

قال محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك، إن قرارات البنك المركزي أصابت السوق السوداء والموازية "في مقتل"، مشددا على أن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، دليل على الثقة في الاقتصاد المصري.

خطوات البنك المركزي المصري جريئة ومعدل التضخم سيتراجع قريبا

وأضاف محمد الإتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأربعاء، أن خطوات البنك المركزي المصري جريئة ومعدل التضخم سيتراجع قريبا، متابعا أن الدولار الموجود في البيوت بدأ يعود للبنوك مرة أخرى.

وتابع رئيس اتحاد البنوك، أن صفقة رأس الحكمة تساعد البنك المركزي في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مستدركا أن السوق الموازية ستنتهي والسيولة الدولارية متوفرة.



وأشار محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك، إلى أن كل البضائع المتراكمة في الموانئ سيتم الإفراج عنها ، مشيرا إلى أنه بمجرد تراجع التضخم الواقع تقليل سعر الفائدة.

ولفت أن سوء استخدام البطاقات الانتمائية خلق أزمة في سوق النقد، خلال الفترة الماضية، مشددا على أن سعر الدولار سينخفض.

قالت الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة الاقتصادية، إن قرارات البنك المركزي كانت فى غاية الاهمية فعند توحيد سعر الصرف يعني ذلك استقرار الأسعار وعدم التلاعب ووضع أنظمة تناسب كافة الأطراف والاحتياجات حتي نصل للتوازن المطلوب.

وأضافت "الدماطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"مع الاعلامى "يوسف الحسينى" مساء اليوم، أن الدولار كان يحكم سعر الفاكهة والخضار وقرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف جاءت منقذة ومبشرة جدا وانها سعيدة جدا بكافة القرارات التي اتخذت اليوم.

وأشارت إلى أن المرونة مهمة جدا فى السوق لأنها تعمل على زيادة حجم المشروعات والاستثمارات والثقة للمستثمر، مضيفة أن وجود أكثر من سعر وسوق يشكل حالة من عدم الثقة للمستثمر ويؤثر بشكل سلبي داخل سوق الاستثمارات".

وجود سعر صرف موحد

وأوضحت أن سوق واحد فقط يشجع على زيادة عدد المشاريع والاستثمار مبني على زيادة القاعدة الصناعية وأيضًا مبني على وجود سعر صرف موحد ودخول استثمارات تعمل على تدفق الحالة الإنتاجية وزيادة الصادرات وخلق حالة من الإنتاج داخل السوق المصري.