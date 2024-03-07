خبيرة اقتصادية: قرار تحرير سعر الصرف منقذ ومبشر (فيديو)

قالت الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة الاقتصادية، إن قرارات البنك المركزي كانت فى غاية الاهمية فعند توحيد سعر الصرف يعني ذلك استقرار الأسعار وعدم التلاعب ووضع أنظمة تناسب كافة الأطراف والاحتياجات حتي نصل للتوازن المطلوب.

وأضافت "الدماطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"مع الاعلامى "يوسف الحسينى" مساء اليوم، أن الدولار كان يحكم سعر الفاكهة والخضار وقرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف جاءت منقذة ومبشرة جدا وانها سعيدة جدا بكافة القرارات التي اتخذت اليوم.

وأشارت إلى أن المرونة مهمة جدا فى السوق لأنها تعمل على زيادة حجم المشروعات والاستثمارات والثقة للمستثمر، مضيفة أن وجود أكثر من سعر وسوق يشكل حالة من عدم الثقة للمستثمر ويؤثر بشكل سلبي داخل سوق الاستثمارات".

وجود سعر صرف موحد

وأوضحت أن سوق واحد فقط يشجع على زيادة عدد المشاريع والاستثمار مبني على زيادة القاعدة الصناعية وأيضًا مبني على وجود سعر صرف موحد ودخول استثمارات تعمل على تدفق الحالة الإنتاجية وزيادة الصادرات وخلق حالة من الإنتاج داخل السوق المصري.