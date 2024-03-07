"ذوى الاحتياجات الخاصة بنحبكم" محاضرة بثقافة الإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، أنشطة ثقافية، تحت رعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ونظمت مكتبة السبع آبار الثقافيه، محاضرة بعنوان ( ذوى الاحتياجات الخاصه بنحبكم) ضمن نشاط التمكين الثقافي تناولت المحاضر محمد صلاح إبراهيم حاصل على ليسانس آداب وتربيه وتحدث في بعض النقاط اهمها أهمية دور الدولة فى رعاية ذوى الهمم، أطلاق مبادرات تهتم بشئون ذوى الهمم مبادرة ( قادرون بإختلاف)، الخدمات التى تقدمها الدولة لذوى الهمم، أهتمام وزارة الثقافة بذوى الهمم واهتمامها بفعاليات الأنشطة الخاصة بهم

وأكد عمرو بسيونى، أنه تم إعطاء توجيهات بالاهتمام بدوى الهمم فى كافة قصور الثقافة التابعة للهيئة العامة للقصور فى نطاق المحافظة.