مانشستر سيتي يتخطى كوبنهاجن إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على كوبنهاجن الدنماركي بثلاثية مقابل هدف في مباراة إياب دور الـ 16.

الشوط الأول

بدا مانشستر سيتي المباراة بقوة بحثاً عن حسم نتيجة المباراة مبكراً ونجح في السيطرة على وسط الميدان.

وبعد مضي 5 دقائق فقط نجح مانويل اكانجي في إحراز أول أهداف المباراة لصالح السيتي، قبل أن يضاعف جوليان الفاريز معاناة كوبنهاجن بتسجيله ثاني أهداف السيتي في الدقيقة 9.

استمر استحواذ مانشستر سيتي الكاسح على الكرة، بينما حاول كوبنهاجن خطف هدف من خلال الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 29 إحرز محمد اليونسي هدف تقليص الفارق لكوبنهاجن لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 2-1.

الشوط الثاني

بم تختلف بداية الشوط الثاني للمباراة عن الشوط الأول، حيث ضغط السيتي هجومياً وأجبر كوبنهاجن على التراجع لوسط ملعبه.

وترجم ايرلينج هالاند سريعاً تفوق مانشستر سيتي بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 49.

إستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بينما حافظ كوبنهاجن على طريقته الدفاعية والاعتماد على المرتدات.

وكاد ماتسون أن يسجل الهدف الأول لكوبنهاجن في الدقيقة 67، من تسديدة قوية تصدى لها الحارس.

تحسن مردود الفريق الدنماركي في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة وحاول تسجيل هدف لحفظ ماء الوجه، الا أن صافرة الحكم أنهت المباراة سريعاً بفوز السيتي بنتيجة 3-1.