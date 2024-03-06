مانشستر سيتي بانتظار تحقيق رقم غير مسبوق أمام كوبنهاجن

يستعد فريق مانشستر سيتي لتحقيق رقم غير مسبوق، عندما يستضيف، منافسه كوبنهاجن الدنماركي مساء اليوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل لقب الكأس ذات الأذنين بالنسخة الأخيرة، وذلك بعد أن تُوّج بها موسم 2022-2023 عقب فوزه في النهائي على إنتر ميلان الإيطالي بهدفٍ نظيفٍ، ليحقق الفريق "السماوي" الثلاثية التاريخية الموسم الماضي بفوزه بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي حال انتصاره، سهرة اليوم الأربعاء، أمام ضيفه كوبنهاجن، سيصل نادي مانشستر سيتي إلى فوزه العاشر على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويملك مان سيتي حتى الآن 9 انتصارات متتالية في أمجد المسابقات الأوروبية، وإذا ما نجح في الإطاحة بكوبنهاجن سيصبح أول نادٍ إنجليزي يحقق 10 انتصارات متتالية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما يمتلك مانشستر سيتي سجلًا خاليًا من الهزائم أمام ضيفه كوبنهاجن، حيث واجهه في 5 مباريات سابقة في جميع البطولات الأوروبية ولم يعرف طعم الخسارة أمامه.

وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وكوبنهاجن قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويقترب من التأهل للدور المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.