واشنطن تطالب بخطة لإجلاء المدنيين قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية

في الوقت الذي ترتفع تحذيرات المجتمع الدولي لإسرائيل من اقتحام مدينة رفح عسكريًا، لا تزال الإدارة الأمريكية تتحدث عن خطة إجلاء السكان المدنيين قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في لقاء مع بيني غانتس، إن إسرائيل عليها أن تعد خطة لإجلاء السكان المدنيين من مدينة رفح قبل أي عملية عسكرية محتملة.

وأشار بلينكن كذلك إلى ضرورة صياغة إسرائيل "لخطة إنسانية موثوق بها وقابلة للتنفيذ قبل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح، نظرا لوجود مخاطر على السكان المدنيين".

وطرح البعض تساؤلات بشأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية، وإمكانية اعتبارها ضوءا أخضر أمريكيا لإسرائيل من أجل اقتحام بري لمدينة رفح.