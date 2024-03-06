دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتقدم بثنائية على كوبنهاجن في الشوط الأول

أنهى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الشوط الأول من مباراته امام ضيفه كوبنهاجن الدنماركي متقدماً بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات اياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بدا مانشستر سيتي المباراة بقوة بحثاً عن حسم نتيجة المباراة مبكراً ونجح في السيطرة على وسط الميدان.

وبعد مضي 5 دقائق فقط نجح مانويل اكانجي في إحراز أول أهداف المباراة لصالح السيتي، قبل أن يضاعف جوليان الفاريز معاناة كوبنهاجن بتسجيله ثاني أهداف السيتي في الدقيقة 9.

استمر استحواذ مانشستر سيتي الكاسح على الكرة، بينما حاول كوبنهاجن خطف هدف من خلال الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 29 إحرز محمد اليونسي هدف تقليص الفارق لكوبنهاجن لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 2-1.