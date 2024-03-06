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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يتقدم بثنائية على كوبنهاجن في الشوط الأول

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن

أنهى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الشوط الأول من مباراته امام ضيفه كوبنهاجن الدنماركي متقدماً بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات اياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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مانشستر سيتي بانتظار تحقيق رقم غير مسبوق أمام كوبنهاجن

بدا مانشستر سيتي المباراة بقوة بحثاً عن حسم نتيجة المباراة مبكراً ونجح في السيطرة على وسط الميدان.

وبعد مضي 5 دقائق فقط نجح مانويل اكانجي في إحراز أول أهداف المباراة لصالح السيتي، قبل أن يضاعف جوليان الفاريز معاناة كوبنهاجن بتسجيله ثاني أهداف السيتي في الدقيقة 9.

استمر استحواذ مانشستر سيتي الكاسح على الكرة، بينما حاول كوبنهاجن خطف هدف من خلال الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 29 إحرز محمد اليونسي هدف تقليص الفارق لكوبنهاجن لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 2-1.

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