تشكيل كوبنهاجن ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كشف جاكوب نيستروب، المدير الفني لفريق كوبنهاجن الدنماركي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي ، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/24.

تشكيل كوبنهاجن ضد مان سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى كامل جرابارا

خط الدفاع كيفين ديكس- دينيس فافرو- سكوت مكينا- إلياس جيليرت-بيتر أنكيرسين

خط الوسط فيكتور فروهولدت- أوري ستين أوسكارسون- ويليام كليم

خط الهجوم محمد اليعنوسي- إلياس عاشوري

وكانت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وكوبنهاجن قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويقترب من التأهل للدور المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة كوبنهاجن

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل آكانجي، جوسكو جفارديول، روبن دياز.

وسط الملعب: رودريجو، ماتيو كوفاسيتش، ماتيوس نونيس.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، أوسكار بوب.