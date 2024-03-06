ناقد رياضي : نظريًا الأهلي الفريق الأجهز فنيًا بقمة نهائي كأس مصر

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن كل مدير فني له فلسفته الخاصة في كرة القدم، والأهم هو تحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن أداء الأهلي وتطور لاعبيه واضح خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين يقدمون مستوى طيب في الفريق الأحمر خصوصا حسين الشحات.

وقال خلال تصريحات إعلامية : "نظريًا قد يكون الأهلي الأجهز فنيًا، ولكن الملعب يظل الفيصل في مباريات القمة دائمًا".

وأضاف: "علي معلول دائما من العناصر المؤثرة في المباريات الكبيرة سواء على المستوى الفني أو القيادة، كما أنه دائم لتحفيز زملائه ويلعب بحمية، والأهلي افتقد محمد الشناوي، والذي يحفز اللاعبين بشكل قوي في المباريات الكبيرة".

وتابع: "تميز معلول الهجومي سيكون في حالة وجود مروان عطية ومحمد عبدالمنعم في قمة مستواهم خصوصًا أنهم يلعبان معه في الجبهة اليسرى، ودخول عمرو السولية في المباراة الماضية وظهوره بشكل جيد وهو ينفذ تعليمات مارسيل كولر، وهو لاعب جيد وعندما يكون فورمة فنية فأنه يلعب في مركز 6 على أفضل ما يكون".

وأكمل: "ديانج خرج من حسابات كولر بسبب عدم قيامه بالأدوار الهجومية، ولذلك أرشح عمرو السولية في وسط الملعب ومعه محمد هاني في جبهة بيرسي تاو، والخطورة على الزمالك تتمثل في عدم قدرة عبدالله السعيد على أداء الواجبات الدفاعية والزمالك حتى يستفيد منه عليه منحه الحرية الهجومية".

وأردف: "الرهان في الزمالك على قدرات فتوح الدفاعية أمام تاو، وبمساعدة نبيل دونجا، ولذلك لابد أن يكون ثنائي الزمالك في فورمة عالية لمواجهة هجوم الأهلي".

واستطرد: "شيكابالا والسعيد سيشكلان عبئ دفاعي على الزمالك، وسيتعرض دونجا وشحاتة لضغط كبير خلال اللقاء، لذلك من الصعب وجود اللاعبان، ولذلك أرى أن شيكابالا سيكون ورقة في الشوط الثاني، والسعيد اساسي ومصطفى شلبي في الجناح الأيسر، من اجل عمل توازن في الملعب".

وأكد: "أحمد نبيل كوكا ورقة مهمة في وسط الملعب بالنسبة للأهلي، وهذه المباراة الفائز فيها هو من يدافع جيدًا، والأهلي تفوق على الزمالك في المباريات الأخيرة لأنه كان يحرم الزمالك من الخروج بالكرة بشكل صحيح، والزمالك كان الافضل في نهائي الكاس مع فيريرا".

وأتم: "نقطة قوة الزمالك زيزو ومصطفى شلبي، كما أن الفريق أصبح يمتلك لاعبين مميزين في وسط الملعب، وعبدالله السعيد قادر على صناعة فرص جيدة من تمريرات ذكية خلال اللقاءـ لذلك سيكون لاعبي الفريقين مطالبين بالضغط على إمام عاشور من الأهلي، وعبدالله السعيد من الزمالك".