فيتوريا: الأهلي والزمالك وبيراميدز أقوي ثلاث أندية في مصر

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن فترة ولايته للفراعنة وعن طبيعة الأندية المصرية ، وأستطرد في حواره عن طبيعة اللاعب المصري.

وأجرت صحيفة أبولا البرتغالية حوارا مطولا مع فيتوريا تحدث خلاله عن الكرة المصرية وفترة تدريبه للفراعنة، وجاء كالتالي:

- أنا والجهاز الفني كنا نسكن في أحد الفنادق القريبة من الاتحاد لذلك كنا نذهب تقريبا كل يوم، وهدفنا كان الاستمرار حتى 2026.

- "لقد قمنا بعمل جيد في تصفيات كأس العالم وهو ما خلق توقعات كبيرة جدا وما حدث بعد ذلك كان مخيبا للآمال ولم تكن هناك شجاعة كافية للإيمان بما كنا نفعله ولكن هذه هي كرة القدم".

- في مصر هناك ثلاثة فرق قوية للغاية وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، حيث اللاعبون نجوم.

- الأندية في مصر تدفع بشكل جيد حتى مقارنة بما يكسبه اللاعبون في أوروبا.

في سياق متصل اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب ٧ لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات و اللاعبون هم :

محمد صلاح - أحمد حجازي - محمود حسن تريزيجيه - حمدي فتحي - مصطفي محمد - عمر مرموش - محمد شريف.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس و كرواتيا .