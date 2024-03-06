الخضري: تتويج الزمالك المحتمل بالكأس نقطة فارقة لمجلس لبيب

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستكون فيها ندية بين الفريقين، مشددًا على صعوبة توقع بطل الكأس، ومباريات القمة تبدأ داخل المستطيل الأخضر فقط.

وقال أحمد الخضري، خلال تصريحات تلفزيونيه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء "محمد أبوتريكة لاعب له خصوصية خاصة، وتصريحه بشأن جماهير الزمالك قد يثير الكراهية بالفعل، والتعبير خانه في تلك الجملة التي ذكرها مؤخرا".

وأضاف: "كان هناك لاعبين تحب المباريات الكبيرة مثل طارق حامد الذي كان حريص على تحفيز زملائه على تقديم افضل مجهود لديهم أمام الأهلي، وحاليا شيكابالا يقوم بنفس الدور، والأهلي لديه استقرار فني وإداري وهذه أفضلية لديه قبل لقاء القمة، لكن المباراة مهمة جدا للزمالك، والخسارة سوف تُصدر العديد من الأزمات للزمالك".

وأكمل: "التتويج بكأس مصر سيفرق مع الزمالك معنويا وماليا وفنيا، وشيكابالا من اللاعبين التي تحفز زملائهم في الفريق على تقديم أفضل مستوى، وعبدالله السعيد لاعب كبير لكنه لن يقوم بنفس الدور التحفيزي".

وتابع: "خطورة علي معلول في المناطق الهجومية، وزيزو من الممكن أن يلعب جيدًا في المناطق الدفاعية، ومعلول من العناصر المؤثرة في هجوم الأهلي، وجوميز يجب أن يلعب بثنائي ارتكاز ومن الصعب وجود عبدالله السعيد في الوسط الدفاعي، يجب وجود دونجا ومحمد شحاتة".

وزاد: "من الصعب وجود السعيد وشيكابالا في المباراة بشكل أساسي خصوصا أمام الأهلي، وشيكا الأفضل له في مركز الجناح، ولماذا يتخيل البعض أن الزمالك سيلعب بشكل دفاعي للخروج بالتعادل، وكل فريق لديه ثغرات خلال اللقاء".

وختم: "الفريق الذي سينجح في السيطرة على خط الوسط سيكون له الكلمة خلال اللقاء، وهناك أزمة دفاعية في الزمالك بسبب البطئ الكبير من جانب اللاعبين، ويجب أن يكون هناك حلول للفريق من جانب جوزيه جوميز لحل تلك المشكلة، والأهلي يعتمد على سرعات الأطراف".