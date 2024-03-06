تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلى والزمالك بالسعوديه

استعدادا لنهائي كأس مصر

تحظى مباراة القمه بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر التى يستضيفها استاد الاول بارك باهتمام أعلامى كبير حيث سيتم نقلها عبر عدة قنوات بمعلقين مشهورين وهى كالتالي

معلقين وقنوات نهائي كأس مصر بين الزمالك و الاهلي

قناة أون تايم سبورت 1 تعليق أيمن الكاشف

قناة الزمالك تعليق محمد الأوشي

قناة الأهلي تعليق رامي بهجت

قناة SSC السعودية تعليق فارس عوض وفهد العتيبي

قناة MBC مصر تعليق مدحت شلبي

قناة أبوظبي الرياضية 1 تعليق عامر عبدالله

ويستضيف ملعب الأول بارك المباراه فى السابعه والنصف مساء بعد غدا الجمعه. ويديرها طاقم تحكيم برازيلي بقيادة أندرسون دارونكو

وهو حكم دولي من 2015 ويبلغ من العمر 42 عام

وصاحب بنيان جسماني قوووى وزنه 90 كيلو

وطوله 188