بعد تحرير سعر الصرف.. ضبط 32 قضية اتجار في العملات الأجنبية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط 32 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية نبلغ نحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

يأتي ذلك ​​استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ومن جهة أخرى نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط (29) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12مليون جنيه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك ​​استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.