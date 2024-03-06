البريد يحذر من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

رصدت وحدة الرصد والمتابعة بالبريد المصري بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم العلامة التجارية والشعارات الخاصة بالبريد المصري لتضليل المواطنين وسرقتهم؛ حيث إن تلك الصفحات تَدَّعي قيام البريد المصري ببيع البعائث والطرود المهملة أو التي لم يتم تسليمها في مزاد وهمي نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ بهدف سرقة بيانات العملاء وبطاقاتهم الائتمانية.

لذا نوجه عناية المواطنين إلى أن هذه الصفحات ليست تابعة للبريد المصري وأن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الصفحات بأسماء مشابهة أو قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت إلى البريد المصري بأية صلة، ويؤكد أن البعائث والطرود التي يتم عرضها على هذه الصفحات مزيفة ولا تتبع البريد المصري، وأن الطرود والبعائث التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون.

يحذر البريد المصري جميع المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات المزيفة؛ حفاظًا على البيانات والأموال، علمًا بأنه جاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين.