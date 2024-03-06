حالات إسقاط المستفيدين من المعاشات 2024

في ظل التعديلات المستمرة التي تشهدها بنود القوانين، وخاصة فيما يتعلق بالمعاشات، حرصت الحكومة على ضمان وصول المعاشات إلى مستحقيها بالفعل، ومنع استغلال الأشخاص الذين يحاولون الحصول على المعاشات دون وجه حق، وفي إطار هذه الجهود، أعلنت الحكومة عن قرار بإيقاف صرف المعاشات لمن لا يستحقها، وعدم منح المستحقات لهم، مما أثار قلقًا واهتمامًا كبيرًا بين المواطنين ، وبدأ عدد كبير منهم بالبحث والاستفسار حول الحالات التي يتم فيها إسقاط المعاش عن المستفيد، وما هي التفاصيل المتعلقة بهذا القرار.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " حالات إسقاط المستفيدين من المعاشات وبعض النصائح لاستمرار استحقاق المعاش في مصر.

حالات إسقاط المعاشات 2024

من الحالات التي يسقط عنها المعاش في حالة وفاة المتقاعد فإن المعاش يجب أن يتم توقفه على الفور وذلك بعد الوفاة مباشرة.

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ولكن يستثنى بعض الحالات والتي منها , وجود عجز عن الكسب أو حتى زوال حالة العجز.

يسقط المعاش بسبب زواج الأرملة أو المطلقة فإن المعاش في هذه الحالة يتم وقفه نهائيا.

يسقط المعاش في حالة إثبات أن المتقاعد لديه أي نشاط تجاري أخر ويحقق أرباح كبيرة من خلاله فإن المعاش سوف يتوقف مباشرة.

يسقط المعاش إذا كان المستفيد يحصل على دخل حكومي إضافي أو حتى يمارس أي عمل.

التحاق الطالب بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، فقد يستمر صرف المعاش حتى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية أو حتى نهاية تلك السنة.

نصائح لاستمرار استحقاق المعاش

ضرورة تقديم كافة الأوراق الرسمية سواء بالزواج أو الطلاق وذلك من أجل التأثير والتعاطف بشكل قانوني.

الإبلاغ عند تلاقي أي رواتب اضافيه أو مزاولة لمهنة أخرى من أي جهة حكومية.

الإبلاغ في حالة عمل سجل تجاري أو حتى مشروع ويكون ذلك بدافع عدم التعرض إلي أي مسألة قانونية يخالف عليها القانون وتكون سبب في وقف المعاش.

ينصح بعدم تلاقي دعم أو حتى تأمين من أي جهة أخرى داخل الدول أو خارجها.