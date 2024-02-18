الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قيمة زيادة المعاشات الجديد 2024

صرف المعاش
صرف المعاش

قيمة زيادة المعاشات الجديدة..  مع اقتراب شهر مارس يسعى الكثير من أصحاب المعاشات إلى معرف الموعد المحدد لصرف المعاشات بالزايدة الجديدة  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية، بغية التخفيف على المواطنين، حيث يتم صرف المعاش بداية من يوم 1 مارس 2024، ويستمر الصرف لمدة 6 أيام.

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الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي



وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لزيادة المعاشات 15% اعتبارا من شهر مارس المقبل، حيث تشهد معاشات مارس 2024 تطبيق الزيادة الجديدة، والتي تشمل  الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

صرف معاشات مارس 2024

 

ويمكن صرف معاشات مارس 2024، عبر  البريد المصري، والبنوك التجارية وبنوك القرى، و فروع بنك ناصر الاجتماعي، و منافذ شركة فورى، و الصرف من خلال البريد المصري، و ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة


من يحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه،  يومي 1 و2 مارس 2024

 

من يتقاضى عاش أكثر من 2000 جنيه، يومي 3 و4 مارس 2024.


من يحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه، يومي 5 و6 مارس 2024.

 

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