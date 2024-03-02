طرق البحث عن قيمة المعاش 2024 بعد الزيادة

يبحث الكثيرون عن قيمة المعاش 2024 بعد الزيادة، إذ سيتم إتاحة الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن التسجيل في الموقع الإلكتروني للاستعلام عن قيمة المعاشات بالاسم.

الخطوات:

- يمكنك الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

- قم بإدخال اسم المستخدم من أصحاب المعاش.

- قم بإدخال كلمة المرور.

- تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

رفع الحد الأدنى للأجور

ومن المقرر ان يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، وهذا تم بداية من شهر يناير وتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه وسيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 من شهر يناير 2024 بمبلغ قدره 1300 جنيه، وذلك بدلًا من 1105 جنيهات ، بينما سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه.

أماكن صرف المعاشات

يتم صرف منافذ شركات فوري.

ويتم الصرف من خلال مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

أيضا يتم الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

ويتم الصرف أيضا من خلال منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.