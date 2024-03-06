قرار جديد في إعادة محاكمة متهم بأحداث مجلس الوزراء

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارًا بتأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه لاتهامه مع آخرين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي، لجلسة 19 مايو للمرافعة.

ونسب للمتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم، تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

في سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، حكمًا بمعاقبة متهم بترويج المخدرات فى البساتين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه.

تضمن أمر الإحالة قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات، وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على 20 قطعة لمخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتها اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

فيما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس تشكيل عصابى 4أيام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة أعمدة الإنارة من الطرق مكون من عاطلين، بدائرة مركز الخانكة، وبيعها لتجار الخردة، وجرى ضبط مخزنين لبيع وشراء الخردة والتحفظ على 17 عمودا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 4 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة أعمدة الإنارة على فترات من على الطرق في الخانكة وتحمليها على سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم.

