أبو الغيط: 29 فبراير الماضي لا يجب أن يُمحى من ذاكرتنا واستشهاد ما يقرب من 120

خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أسفه لما شهده قطاع غزة يوم الخميس الماضي الذي وافق 29 فبراير ،الذي استشهد فيه ما يقرب من 120 فلسطيني وجُرح ما يقرب من 700 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وهم يبحثون عن غذاء يسد جوعهم ويبقيهم على قيد الحياة.

وأضاف ابو الغيط خلال كلمته اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب انه لم يكتفِ الاحتلال بالقتل والتدمير إلى حد محو المدن وإلغاء مقومات الحياة لسنوات قادمة وإنما صوب نيرانه نحو البطون الخاوية.

مؤكد علي أن هذه المذبحة شاهداً على حالة عجزٍ عالمي غير مسبوقة أمام حالة بلطجة ووحشية غير مسبوقة أيضاً.





وأشار أبو الغيط، أن الاحتلال يحاول إقناع العالم بأن الحرب ما هي إلا القضاء على حماس إلا أنها حرب إبادة ضد شعب بأكمله وأدواتها الرصاص والتجويع المتعمد للسكان وفق خطة لإشاعة الفوضى الكاملة في القطاع وقتل أكبر عدد من الناس والسعي إلى تهجير من يمكن تهجيرهم إلى خارج القطاع.

وانطلقت، منذ قليل، أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبرئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.