منافسة شرسة بين الهلال والنصر على ضم نبيل فقير

بات الفرنسي نبيل فقير نجم فريق ريال بيتيس الإسباني قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي وسط منافسة شرسة بين أكثر من نادي هناك بشأن التعاقد معه.

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن نبيل فقير لاعب وسط ريال بيتيس بات قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق الأندلسي، مضيفا أن اللاعب الفرنسي لا يمانع الرحيل عن الصفوف الإسباني.



وأبدى نبيل فقير استعداده لخوض تجربة اللعب في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل، ومن المتوقع أن يوافق بيتيس على بيع اللاعب الفرنسي في الصيف المقبل وسط اهتمام اندية السعودية بضمه.



ويتنافس ناديا الهلال والنصر على التعاقد مع نبيل فقير بعدما حدثت اتصالات بين إدارة الناديين ووكلاء اللاعب الفرنسي.



وكان فقير أنضم إلى صفوف ريال بيتيس قادما من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، وعاد اللاعب للمشاركة بعد غياب آثر الإصابة القوية التي كانت قد تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى قبل أن يعود من جديد بعد التعافي.

