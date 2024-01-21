تشافي يشيد بنجوم برشلونة بعد الفوز الصعب على ريال بيتيس

اشاد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني بلاعبي فريقه بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق الكاتالوني على فريق ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري الأسباني .

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وكان فريق برشلونة قد عاني كثيرا قبل ان يحقق فوزا مثيرات على ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدفين منها ثلاثة أهداف ( هاتريك ) سجلها المهاجم فيران توريس في المباراة المائة له بقميص برشلونة .

واشاد تشافي هيرنانديز بلاعبي برشلونة بعدما نجحوا في التماسك في الشوط الثاني للمباراة عندما تمكن ريال بيتيس في العودة إلى المباراة بهدفي التعادل لتكون النتيجة ٢ / ٢ الا ان برشلونة عاد من جدبد ويفوز في النهاية بأربعة أهداف مقابل هدفين .

وقال تشافي : رغم عودة ريال بيتيس في الشوط الثاني الا اننا نجحنا في السيطرة على المباراة من جديد وسحلنا هدفين حققا لنا الفوز في مباراة تعد خطوة هامة على طريق العودة للمنافسة على لقب الليجا .

وأضاف تشافي : لعبنا مباراة كبيرة بمجموعة كبيرة من الاعبين الشباب الذين اظهروا شخصية ممتازة في الملعب وأعتقد أن مشجعينا استمتعوا للغاية بهذه المباراة . لم نستحوذ على الكرة كثيرا لكننا حققنا الفوز بمباراة هامة .

يذكر ان برشلونة تنتظره مباراة صعبة أخرى نهاية هذا الأسبوع امام اتلتيك بيلباو على ملعب الأخير ضمن كأس ملك أسبانيا بينما سيكون لديه بعدها مباراتين على ملعبه امام اوساسونا و فياريال .

من جانب أبدى فيران توريس مهاجم برشلونة فخره الكبير بتسجيله ثلاثية في مرمى ريال بيتيس معتبرا ان الأهم هو الفوز بثلاث نقاط تضع برشلونة على طريق العودة للمنافسة من جديد على لقب الدوري .