موعد مباراة أتليتكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الكرة الاول بنادي أتلتيكو مدريد نظيره ريال بيتيس مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتليتكو مدريد وريال بيتيس في الدوريالاسباني

ويستضيف ملعب ميتروبوليتانو مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس فى الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وريال بيتيس

وتذاع مباراةاتليتكو مدريد وريال بيتيس بالجولة الـ 27 من بطولة الدوري الاسباني عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 52 نقطة جمعها من مباراة 26 مباراة حيث فاز في 16 مباراة وتعادل 4 وخسر 6 لقاءات.

بينما يتواجد فريق ريال بيتيس في المركز السادس في ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة جمعها من 26 مباراة حيث فاز 10 مواجهات وتعادل 12 وخسر 4 مباريات.

