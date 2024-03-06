المجموعة العربية ستتقدم ببيانات ضد إسرائيل للوكالة الدولة للطاقة الذرية يوم الجمعة

قال مرسل "القاهرة الإخبارية" من فيينا، إن مجلس المحافظين بالوكالة الدولة للطاقة الذرية سوف تتقدم إليه المجموعة العربية ببيانات يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بإخضاع القدرات النووية الإسرائيلية، لنظام الضمانات الشاملة، وهو ما يعني إشراف وإمكانية السماح للوكالة بالتفتيش على كامل منشآته.

الغموض النووي

وأضاف أن المسؤولين العرب أكدوا أنه بعد الاعتراف الإسرائيلي لم تعد سياسة الإخفاء أو الغموض النووي الذي كانت تتبعها إسرائيل محل جدوى، موضحا أن وزير التراث الإسرائيلي دعا في نوفمبر الماضي إلى ضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية ولا يمكن له التهديد بسلاح لا يمتلكه.

مجلس المحافظين

وتابع أن مجلس المحافظين يضم 35 دولة من بينها 3 دول عربية هي السعودية والجزائر وقطر، ولكنه يضم أيضا مجموعة من الدول الداعمة لفلسطين على رأسها جنوب إفريقيا والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وعدد من الدول في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وكذلك الصين وروسيا وأسبانيا من المجموعة الأوروبية.