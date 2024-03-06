الكويت والفاو يبحثان الوضع الإنساني الكارثي في غزة

بحث رئيس (الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) الكويتية المهندس ناصر تقي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو) شو دنيو الوضع الإنساني الكارثي في غزة وضرورة الحاجة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين .

وأكد تقي - في تصريح له عقب مشاركته في أعمال الدورة ال37 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) الاقليمي للشرق الادنى والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء أن من ضمن اختصاصات المنظمة تقييم آثار الصراع القائم على الأمن الغذائي والتغذية والزراعة ومصايد الأسماك في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد دعا تقي القائمين في المنظمة الى التعجيل بوضع خطة عمل طارئة لإعادة إحياء مختلف القطاعات الزراعية التي دمرتها قوات الاحتلال الاسرائيلية وإعادة إعمار غزة خاصة أن كل الموارد الطبيعية فيها تعرضت للدمار.

وأضاف إن الكويت تسعى لتحقيق أمن غذائي مستدام من أجل تنمية النظم الغذائية والزراعية الوطنية بما يسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة التي تدعو إليها الأمم المتحدة مشيرا إلى أن المؤتمر وضع خارطة طريق لتعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي الاقليمي بما ينسجم مع احتياجات دول الإقليم في ظل الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة للنهوض بقطاعي الأغذية والزراعة ولمواجهة تحديات الأزمات المتفاقمة من نزاعات وصراعات وتغيرات مناخية وندرة في الموارد الطبيعية.

وأوضح تقي أن الإعلان الوزاري ركز على النزاعات والأزمات والتحديات القائمة في دول الإقليم وخاصة ما يتعلق بالاوضاع الكارثية في قطاع غزة وتداعياتها الخطيرة على الأمن الغذائي الاقليمي.

ولفت الى انه أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين في الوفود المشاركة بالمؤتمر بهدف بحث أوجه التعاون المشترك في مجال الأغذية والزراعة وسبل تطويرها بما يسهم في دعم البرامج الانمائية والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات الناجحة في مختلف الجوانب.

ه م غ