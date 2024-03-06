رجال الشرطة ينظمون حملة للتبرع بالدم في الإسكندرية

نظمت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية.

أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

القبض على عنصرين إجراميين لحيازتهما أسلحة نارية في البحيرة

من ناحية أخرى، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية بنطاق مديرية أمن البحيرة، حيث تمكنت من ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.. وبحوزتهما(25 فرد محلى).

حكم رادع على متهم بالإتجار في المخدرات بالبساتين



فيما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المخدرات فى البساتين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات، وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على 20 قطعة لمخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتها اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.