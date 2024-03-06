الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 7 أشخاص ينقبون عن الآثار بالقنطرة غرب

مديرية أمن الإسماعيلية
مديرية أمن الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سبعة اشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالقنطرة غرب . 
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية الإسماعيلية عن ضبط (7 أشخاص) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ، وتبين وجود حفرتين وعُثر على (الأدوات المستخدمة فى الحفر).
وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

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