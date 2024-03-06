البحر الأحمر تستعرض الموقف السكانى الربع سنوى للمحافظة

استقبل صباح اليوم كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان والوفد المرافق له لإستعراض الموقف السكانى الربع سنوى للمحافظة وعرض محاور ونسب الخطة الإستراتيجية الوطنية للسكان من 2014 وحتى 2021 .

فى بداية اللقاء رحب سليمان بالدكتور طارق ناقلا تحيات اللواء عمرو حنفي واهتمامه البالغ بالدور المحورى الذى يلعبه المجلس القومى للسكان فى حل القضية السكانية وخفض معدل النمو السكانى وكيفية بناء استراتيجيات وطنية تعمل على ضبط النمو السكانى بالوسائل التوعوية المختلفة.

اكد سليمان على ضرورة عمل كافة القطاعات بتنسيق كامل وتضافر الجهود المبذولة بين مختلف الجهات وذلك تماشيا مع جهود الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق الهدف القومى للحد من النمو السكانى ...فالدولة تولي اهتماما خاصا بملف المراة والطفل والصحة الانجابية ...كما وجه الشكر للمجلس القومى للسكان على مستوى الجمهورية عامة والبحر الاحمر خاصة للجهد المبذول فى تنفيد محاور الخطة الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٣٠.

وفي كلمته وجه الدكتور طارق توفيق الشكر لمحافظة البحر الاحمر على حفاوة الاستقبال مشيرا الى ان القيادة الداعمة مصدر قوى لمواجهة وحل التحديات مشيدا بالتنسيق الملحوظ بين الجهات داخل المحافظة معلنا ان قضايا السكان تاخذ الكثير من الوقت لرؤية ثمارها وتحتاج الكثير من الوقت والجهود المشتركة لكافة الجهات المشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية.

مؤكدا السعي للتغير ولكن طبقا لشخصية المحافظة واوضح ان هناك ثلاثة مشاكل تخص السكان وهى المعدل غير المنضبط للنمو السكانى وسوء توزيع السكان وخصائص السكان الموجودة فعلا وكيفية تحويلها الى خصائص تنافسية تليق بالتوجهات العالمية معلنا الدور الهام الذى تلعبه الدولة فى اصدار المبادرات والبرامج التى ترفع من شأن وتحسن الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.

وقام علاء عبده مدير المجلس القومى للسكان فرع البحر الأحمر بعرض لما قام به الفرع فى مجال تنظيم الأسرة وعرض التوصيات الخاصة بتحقيق الخطة المستهدفة من خلال الإحصائيات لحصر أعداد المواليد وإعداد السيدات المتزوجات فى سن الإنجاب والمستهدفات وسبل نشر الوعى حول استخدام وسائل تنظيم الاسرة.. وغيرها كذلك استعرض جهود الدولة المصرية في تنفيذ السياسات السكانية .

وبنهاية الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة أضاف السكرتير العام المساعد ضرورة زيادة الندوات التوعوية بكل مدن وقرى المحافظة مع عمل خطة تنفيذية موجهة للتركيز على الاماكن النائية لتلاشي اى ظواهر غير مرغوب فيها ورفع درجة الوعى بوسائل سهلة ومبسطة لتوضيح خطورة الزيادة السكانية والتى تؤثر على حياة الأسرة و مستوى معيشتها بل حرمانهم من الحصول على متطلباتهم الأساسية .

حضر الاجتماع الدكتور ياسر جمال مدير المتابعة بالمجلس القومى للسكان والدكتورة سحر يوسف مدير عام التخطيط بالمجلس ، الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والإدارية بالمحافظة