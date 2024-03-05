روسيا تؤكد ضرورة زيادة مستوى الاستثمارات مع أذربيجان

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، ضرورة زيادة مستوى الاستثمارات المتبادلة بين موسكو وباكو.

وقال ميشوستين خلال محادثاته مع نظيره الأذربيجاني علي أسدوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إننا نرى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وبالتأكيد، زيادة الاستثمارات الثنائية والمتبادلة من روسيا وأذربيجان كمهمة ذات أولوية".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن إجمالي حجم التداول المتبادل بلغ 370 مليار روبل (4.1 مليار دولار).

وأوضح ميشوستين أنه "من المؤكد أننا نرى إمكانات هائلة لتطوير التفاعل في جميع المجالات. وهي الطاقة والصناعة وبناء السفن والزراعة والتكنولوجيات المتقدمة والابتكارات - وهو مجال واسع للمشاريع المشتركة والاستثمارات المشتركة".

وأضاف أن الخدمات اللوجستية والنقل تعتبر أيضًا أحد المجالات الرئيسية للتعاون، مؤكدا "نحن نعمل على تسريع عملية تطوير المعابر الحدودية وستنمو طاقتها الإنتاجية إلى 3000 سيارة يوميًا بعد الانتهاء من التجديد".

وأضاف "نحن نتعامل مع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والدراجات النارية والبحرية للطريق الغربي لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب"، مضيفا أن روسيا وكازاخستان لديهما القدرة على توسيع التعاون في قطاع الطاقة.