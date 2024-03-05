الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تؤكد ضرورة زيادة مستوى الاستثمارات مع أذربيجان

ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، ضرورة زيادة مستوى الاستثمارات المتبادلة بين موسكو وباكو.

txt

الخارجية الروسية ترتاب من رفض سفراء الاتحاد الأوروبي الاجتماع في موسكو

txt

المالكي: اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو يعكس جدية روسيا في تجاوز الخلافات

وقال ميشوستين خلال محادثاته مع نظيره الأذربيجاني علي أسدوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إننا نرى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وبالتأكيد، زيادة الاستثمارات الثنائية والمتبادلة من روسيا وأذربيجان كمهمة ذات أولوية".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن إجمالي حجم التداول المتبادل بلغ 370 مليار روبل (4.1 مليار دولار). 

وأوضح ميشوستين أنه "من المؤكد أننا نرى إمكانات هائلة لتطوير التفاعل في جميع المجالات. وهي الطاقة والصناعة وبناء السفن والزراعة والتكنولوجيات المتقدمة والابتكارات - وهو مجال واسع للمشاريع المشتركة والاستثمارات المشتركة".

وأضاف أن الخدمات اللوجستية والنقل تعتبر أيضًا أحد المجالات الرئيسية للتعاون، مؤكدا "نحن نعمل على تسريع عملية تطوير المعابر الحدودية وستنمو طاقتها الإنتاجية إلى 3000 سيارة يوميًا بعد الانتهاء من التجديد". 

وأضاف "نحن نتعامل مع تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية والدراجات النارية والبحرية للطريق الغربي لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب"، مضيفا أن روسيا وكازاخستان لديهما القدرة على توسيع التعاون في قطاع الطاقة.

مواد متعلقة

المالكي: اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو يعكس جدية روسيا في تجاوز الخلافات

سلطنة عُمان ترحِّب بانعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو

9 بنود مهمة.. الفصائل الفلسطينية في موسكو تصدر بيانا مشتركا
الجريدة الورقية