الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا وأيرلندا تبحثان التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

الحرب الروسية
الحرب الروسية

 

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في البيت الأبيض يوم 15 مارس الجاري، لمناقشة التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وتنسيقها بشأن مجموعة من القضايا العالمية الأخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأربعاء - أنه من المقرر أن يؤكد الجانبان خلال اجتماعهما الثنائي الشراكة الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة وأيرلندا والروابط الاستثنائية بين شعبيهما.

وبحسب البيان، سوف يؤكد بايدن وفارادكار من جديد دعمهما الثابت لاتفاقية بلفاست/الجمعة العظيمة بينما يرحبان باستعادة السلطة التنفيذية والجمعية في أيرلندا الشمالية مؤخرا.

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