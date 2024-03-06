أمريكا وأيرلندا تبحثان التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في البيت الأبيض يوم 15 مارس الجاري، لمناقشة التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وتنسيقها بشأن مجموعة من القضايا العالمية الأخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأربعاء - أنه من المقرر أن يؤكد الجانبان خلال اجتماعهما الثنائي الشراكة الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة وأيرلندا والروابط الاستثنائية بين شعبيهما.

وبحسب البيان، سوف يؤكد بايدن وفارادكار من جديد دعمهما الثابت لاتفاقية بلفاست/الجمعة العظيمة بينما يرحبان باستعادة السلطة التنفيذية والجمعية في أيرلندا الشمالية مؤخرا.