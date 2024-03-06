ناشئات سلاح السيف يكتسحن السنغال في نهائي بطولة أفريقيا ويتوجن بذهبية الفرق

حقق منتخب مصر لسلاح السيف للناشئات تحت 20 سنة ذهبية منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ونجحت ناشئات مصر في الفوز بمباراة نصف النهائي على منتخب تونس بنتيجة 45-21، قبل أن يتمكن من الفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بنتيجة 45-11.

وعلى نفس الصعيد، حصد منتخب تونس الميدالية البرونزية وذلك بعدما تمكن من الفوز على منتخب الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 45-30.

ومثل منتخب مصر اليوم على صعيد السيدات كل من خديجة أبوعلم، ريناد الدكش، نجوى نوفل وزينة صالح.

يذكر أن منافسات الفردي للناشئين تحت 20 والشباب تحت 17 سنة قد أختتمت بالأمس وشهدت احتلال مصر صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 35 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و9 فضيات و16 ميدالية برونزية.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و5 برونزيات فيما يأتي المنتخب السنغالي في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وأخرى فضية.

ويأتي المنتخب النيجر في المركز الرابع برصيد ميدالية فضية وحيدة بينما تحتل جنوب أفريقيا المركز الخامس برصيد برونزيتين وأخيرا يأتي المنتخب الجزائري سادسا برصيد برونزية وحيدة.