وكيل الوزارة وقائد قطاع الغربية لمدارس التأسيس في سنباط التجارية

قام اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمرافقة اللواء محمد شاهر سعد الدين، قائد قطاع الغربية للتأسيس العسكري، بزيارة مدرسة سنباط الثانوية التجارية المشتركة "تأسيس عسكري" حيث كان في استقبالهم العميد عماد صبحي جرجس، القائد العسكري بالمدرسة، وأحمد شلبي مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وجيهان مصطفى مدير عام إدارة زفتى التعليمية، والهام الشافعي مدير التعليم الفني بإدارة زفتى وناصر فيشه مدير المدرسة.

وقد شهد الحضور طابور الصباح ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني والإذاعة المدرسية، كما أدى الطلاب عروضًا عسكرية ورياضية متميّزة نالت إعجاب واستحسان الحضور.

وفي نهاية الزيارة أثنى قائد قطاع الغربية لمدارس التأسيس العسكري، ووكيل الوزارة على الجهد المبذول داخل المدرسة مشيداً بالأداء المتميز من الطلبة والعروض العسكرية المتميزة المقدمة، المنبثق من تعليمات القادة العسكريين، وأثنى على مجهودهم الواضح، كذلك من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، والانضباط والنظام داخل المدرسة، مقدما الشكر والتقدير ل ناصر حسن، وكيل الوزارة، على الجهود المبذولة داخل مدارس التأسيس العسكري.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات المستهدفة لمدارس الغربية لتقييم المدارس لصالح مسابقة أكفأ مدرسة ثانوي عسكري (عام – تأسيس).