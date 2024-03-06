إقلاع طائرات عسكرية مصرية إماراتية لتنفيذ أعمال إسقاط للمساعدات بغزة

استمرارا للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة، وذلك للمعاونة في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان القطاع بالمناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برا.

يأتي ذلك مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية والدولية الرامية لإقرار التهدئة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت بموجب التحديث الأخير إلى 30717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 72156 مصابا منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إن هذا العدد لا يتضمن آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ومفقودين لا علم لأحد بمصيرهم.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد قتل 348 كادرا صحيا، واعتقال 269 آخرين، على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس، وشمال غزة.