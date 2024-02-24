مطار العريش الدولي يستقبل طائرتين من الإمارات لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولى بمحافظة شمال سيناء اليوم السبت طائرتين لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وصرح مصدر مسئول بمطار العريش؛ اليوم السبت بأن الطائرتين من دولة الإمارات العربية المتحدة وتحملان 44 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والدقيق والأدوات الكهربائية والمشمع و12 برميل وقود.

أطباء بلا حدود: تدعو لإبعاد الطواقم الطبية عن الصراع: إسرائيل تمنع الوصول لمستشفيات غزة

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط كل مستشفيات قطاع غزة وتمنع الوصول إليها، داعية إلى تحييد الطواقم الطبية عن الصراع الدائر.

وقالت المنظمة في بيان، إن "مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرا ولا نستطيع استقبال المرضى في المستشفى الميداني التابع لنا"، مشيرة إلى أن "السلطات الإسرائيلية لا تسهل عملية إجلاء مرضى.

وأكد "أطباء بلا حدود" أن "القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة وتمنع الوصول إليها"، معربة عن "قلقها الشديد من استمرار احتجاز الطواقم الطبية وداعية إلى ضرورة إبعاد هذه الطواقم عن الصراع.

وأكدت المنظمة أن "الأهالي والنازحين في مناطق شمال قطاع غزة يعانون مجاعة حادة ووضعا صحيا كارثيا"، مشيرة إلى أن "المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية في رفح جنوب قطاع غزة غير قادرة على استيعاب النازحين والأهالي.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ141 اليوم السبت، حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

هذا، وحذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، من أن استمرار منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني.