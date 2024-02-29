نائب محافظ شمال سيناء يودع نائب المفوض العام للأونروا في مطار العريش

ودع اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، ناتالي بوكلي نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مطار العريش الدولي.



وقالت نائب المفوض العام للأونروا أن الوضع في قطاع غزة كارثي وان الحرب لابد ان تتوقف، مؤكدة علي خروج محطات الكهرباء عن الخدمة وانقطاع الكهرباء ادي الي عدد من المشكلات في القطاع الصحي ومختلف القطاعات، حيث أن معظم الأجهزة الطبية معطلة وخاصة أجهزة الرعايا الطبية، والأطباء لا يملكون سوي السماعة وخافض اللسان، وهناك عجز كبير في الادوية.



وأشارت الي توقف العملية التعليمة بعد تضرر المدارس، معربة عن قلقها ان يمتد الوضع هذا الوضع الي رفح، مشيرة الي تلوث مياه الشرب وانقطاع الكهرباء، مؤكدة على تكدس المواطنين في مناطق واحدة ما يسبب انتشار الأوبئة والامراض.



وطالب الخولي نائب محافظ شمال سيناء بتوضيح ما يحدث في قطاع غزة للرأي العام الدولي بالمستندات والصور، حتى يعرف العالم كله المأساة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.



وغادرت بوكلي مطار العريش الدولي علي متن طائرة خاصة حيث كان في وداعها اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، واللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.



وكانت بوكلي قد وصلت الي محافظة شمال سيناء جوا عبر مطار العريش الدولي يوم الثلاثاء الماضي، حيث غادرت المحافظة الي قطاع غزة في زيارة استمرت 3 أيام، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري في شمال سيناء