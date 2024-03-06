تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا

استقر المدير الفني كارلو أنشيلوتي على تشكيل ريال مدريد الذي سيبدأ به أساسيًا في مباراة اليوم ضد لايبزيج الألمان ببطولة في دوري أبطال أوروبا.

ويتأهب فريق ريال مدريد الإسباني لاستقبال ضيفه لايبزيج الألماني على ملعب سانتياغو برنابيو معقل العملاق الملكي، في المباراة التي ستجمعهما اليوم بإياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج

حارس المرمى: لونين.

الدفاع: داني كارفاخال، تشواميني، روديجر، ميندي.

الوسط: فالفيردي، كامافينجا، توني كروس.

الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

يدخل فريق ريال مدريد المباراة بروح معنوية عالية بعد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف دون رد، حيث يتسلح الملكي بعاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم لحسم بطاقة التأهل.

على الجانب الأخر يخوض فريق لايبزيج مواجهة اليوم على أمل تعويض الإخفاق في مباراة الذهاب على أرضه، حيث سيقاتل الفريق الألماني لقلب الطاولة على الريال وخطف بطاقة التأهل لربع النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.