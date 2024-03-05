لايبزيج يفتقد ثنائي الفريق في موقعة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

يواصل فريق لايبزيج الألماني استعداداته اليوم على ملعب (سانتياجو برنابيو) قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، التي تجمعهما مساء غدا الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن خسر ذهابا بهدف دون رد.

وغاب عن المران المدافع لوكاس كلوسترمان، الذي يتعافى من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، تعرض لها في 17 فبراير أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، في المباراة التي تلت لقاء الذهاب أمام الملكي، لذا لن يتمكن من المشاركة في مواجهة الأربعاء.

وشارك في الحصة النمساوي زافير شلاجر، الذي لعب أساسيا خلال مباراة الذهاب أمام الريال، وغاب بسبب الإيقاف عن المباراة الأخيرة للايبزيج، التي فاز فيها بنتيجة (4-1) في بوخوم.

كما سيغيب الفرنسي محمد سيماكان عن مباراة الإياب في دوري الأبطال بسبب تراكم البطاقات.

وتشهد المباراة ضد الريال عودة داني أولمو إلى إسبانيا، بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، وقد استعاد بالفعل وتيرة المنافسة، ويصل إلى البرنابيو بعد تسجيله أول أهدافه في 2024، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء أمام بوخوم.

وفي الجلسة التي استمرت حوالي ساعة، لم يجهد المدرب ماركو روزه لاعبيه، حيث أجرى تمارين تنشيطية بالكرة ودونها.

وبالنسبة لروزه، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يدير فيها مباراة على أرض (سانتياجو برنابيو)، على الرغم من أنه واجه ريال مدريد في العاصمة الإسبانية في ثلاث مناسبات، حيث أدار المباراة الأولى له أمام الملكي على ملعب (ألفريدو دي ستيفانو دي فالديبيباس) بسبب جائحة كورونا والأشغال التي كانت تجرى على البرنابيو، وذلك عندما كان مدربا لبوروسيا مونشنجلادباخ.

وفي زيارته السابقة إلى البرنابيو، خلال الموسم الماضي ضمن منافسات دور المجموعات، خسر أمام الملكي بهدفين نظيفين من توقيع فيدي فالفيردي وماركو أسينسيو.