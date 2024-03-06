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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ريال مدريد ولايبزيج
ريال مدريد ولايبزيج

يتأهب فريق ريال مدريد الإسباني لاستقبال ضيفه لايبزيج الألماني على ملعب سانتياغو برنابيو معقل العملاق الملكي، في المباراة التي ستجمعهما اليوم بإياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فريق ريال مدريد سيخوض مباراة اليوم بروح معنوية عالية بعد تحقيق الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف دون رد، حيث يتسلح الملكي بعاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم لحسم بطاقة التأهل.

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على الجانب الأخر سيخوض فريق لايبزيج مواجهة اليوم على أمل تعويض الإخفاق في مباراة الذهاب على أرضه، حيث سيقاتل الفريق الألماني لقلب الطاولة على الريال وخطف بطاقة التأهل لربع النهائي.

المباراة سيقودها طاقم تحكيمي مكون من الحكم دافيدي ماسا ويساعده الثنائي فيليبو ميلى و ستيفانو الاسيو والحكم الرابع ماركو دي بيلو وحكم الفار ماسيميليانو إيراتي ومساعد حكم فار باولو فاليري.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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